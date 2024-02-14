本港1月份工廈買賣量值俱挫　柴灣跌價最勁

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，1月本港工廈註冊成交量錄得約119宗，按月下跌約13.8%，涉及金額約9.58億元，按月亦下跌約7.8%。租賃市況卻回勇，同月工廈租務成交量錄近403宗，按月上升約26.3%。

該行的工商物業售價指數1月報351.2點，按月下跌約0.6%。其中，10個主要地區中，佔9個呎價下挫。跌幅最大的分區為柴灣區，最新建築呎價報約4,696港元，按月跌約1.6%，其次是黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區，呎價約5,821元，按月挫約1.3%。而荃灣區呎價約3,830元，較去年12月低約1.2%。至於唯一上升地區為紅磡/土瓜灣區，平均呎價按月漲約0.2%，最新呎價報約5,003元。

上月市場上錄得兩宗逾億元成交，包括觀塘偉業街105號活化工廈全幢，以約1.37億元易手，涉及面積達20,772方呎，呎價約6,595元，新買家為醫療機構。另外，大埔太平工業中心1座低層多個廠房亦以約1.35億元獲內地電訊商購入，涉及面積達53,417方呎，呎價約2,527元。

此外，該行的工商物業租金指數最新報149.3點，按月上升約0.1%。分區呎租方面，升幅最大的分區為觀塘，1月呎租報約19.8元，按月漲約0.6%。屯門區最新的平均呎租約為12.3元，按月挫約0.6%，為跌幅最大的一區。

美聯工商董事陳偉志表示，市況淡靜下，機構投資者再度出手入市。根據市場消息指，西區德輔道西444至452號香港工業大廈高層全層樓面，建築面積約16,300方呎，連一個車位，早前獲得加拿大退休基金買入，作價近1億元，平均呎價約5,100元。