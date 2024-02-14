證監會勒令LET Group及凱升控股停牌　調查其出售事項

LET持有凱升控股69.66%股權。證監會指，凱升控股的控制權於2022年5月才轉手，故根據《上市規則》第14.06E條，任何重大出售事項在控制權轉手起計36個月內均受到限制。另據《上市規則》第十四章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。

此外，按《公司收購及合併守則》，兩企須諮詢執行人員的意見，並符合收購守則規定，包括須就該非常重大的出售事項在股東大會上獲得股東批准，且獲得出席大會的無利害關係股東的投票權至少75%的票數投票批准，以及反對票數不得超過附於所有無利害關係的股份的投票權的10%。

然而，證監會覺得，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》，認為LET及凱升未必會被視為適合上市。

證監會亦注意到，兩企已訂立該非常重大的出售事項的買賣協議，完成出售事項時卻不取決於要獲得所需的股東的批准，故有關出售事項並未符合《公司收購及合併守則》規定。

證監會已要求LET及凱升控股承諾，該非常重大的出售事項在獲得股東批准後方會作實，並會完全遵守相關規則及規例，以解決本會所關注的問題，惟兩企均無回應證監會，對兩企及其管理層的行為極度關注。