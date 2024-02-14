新盤周三錄4成交　啟德特色戶售3718萬

龍年各區新盤陸續發市，新盤市場於周三(14日)暫錄約4宗成交。其中，啟德現樓項目有頂層特色戶以3,718萬元售出。而何文田樓盤亦有連平台單位的成交呎價貼近3萬元。

●啟德嘉峯匯頂層特色戶連車位3,718萬沽

●元朗PARK YOHO Napoli兩房呎價約13,702元

●啟德維港1號一房709萬元成交

●啟德尚‧珒溋下周一起招標賣兩伙

●何文田傲玟四房連平台戶售6,254萬元

據項目成交紀錄冊，何文田一手樓盤傲玟於周三(14日)通過招標售出第3座26樓A室，成交價6,254萬元，單位實用面積2,120方呎，四房間隔，附連201方呎平台，呎價為29,500元。在撇除已終止交易單位後，上述成交價暫屬項目最高。