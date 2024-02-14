新盤周三錄4成交 啟德特色戶售3718萬
2024年02月14日 21:26
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龍年各區新盤陸續發市，新盤市場於周三(14日)暫錄約4宗成交。其中，啟德現樓項目有頂層特色戶以3,718萬元售出。而何文田樓盤亦有連平台單位的成交呎價貼近3萬元。
●啟德嘉峯匯頂層特色戶連車位3,718萬沽
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周三(14日)以招標形式售出頂層連天台特色單位，為第2B座41樓B室，實用面積1,206方呎，三房間隔，連920方呎天台，連1個車位以3,718萬成交，呎價約30,829元。全盤提供1,006伙，迄今累售1,004伙，連車位合共套現逾126億元，僅餘最後2個頂層特色單位待售。
●元朗PARK YOHO Napoli兩房呎價約13,702元
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，早前推出部分單位轉租為售後續錄承接，最新以667.29萬元售出第21B座12樓C室，實用面積487方呎，採兩房間隔，呎價約13,702元。買家另可獲樓價7.5%的印花稅直送，家具優惠，1%首置買家現金回贈，1%的特別現金回贈等。
●啟德維港1號一房709萬元成交
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周三(14日)售出第2B座26樓B室，實用面積329方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價709.6萬元，呎價約21,568元。資料顯示，項目提供1,059伙，由2021年7月開售至今，累計售出約694伙，套現逾82億元。
●啟德尚‧珒溋下周一起招標賣兩伙
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周三(14日)上載最新銷售安排，將於下周一(19日)起招標出售兩伙，包括第2座40樓A室頂層特色戶，單位實用面積1,585方呎，四房間隔，附連242方呎平台及1,147方呎天台。另一伙為第2座39樓A室，實用面積1,427方呎，四房間隔。單位招標期截至2月29日。
●何文田傲玟四房連平台戶售6,254萬元
據項目成交紀錄冊，何文田一手樓盤傲玟於周三(14日)通過招標售出第3座26樓A室，成交價6,254萬元，單位實用面積2,120方呎，四房間隔，附連201方呎平台，呎價為29,500元。在撇除已終止交易單位後，上述成交價暫屬項目最高。