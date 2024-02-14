上水蔚翠花園套三房劈價百萬沽　呎價跌穿8千元

二手屋苑繼續劈價吸客。上水蔚翠花園套三房單位，劈價100萬元，以580萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●利嘉閣黃靜顏稱，上水蔚翠花園4座高層B室，實用面積約729方呎，套三房間隔，原先開價680萬元，最終以580萬元成交，呎價約7,956元。

●中原黃國強表示，青衣灝景灣10座中層A室，實用面積約778方呎，套三房及工人房間隔，望全海景，去年10月開價1,300萬元，議價後共減230萬元，以1,070萬元沽出，呎價約13,753元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居11座高層J室，實用面積約592方呎，三房間隔，同屋苑換樓客，成功沽出原居所，獲減價25萬元，隨即於已補價自由市場以495萬元購入上址，呎價約8,361元。

●利嘉閣朱子華指，元朗朗城滙1座高層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望市景，開價750萬元，新買家為區內客，放棄銀行做定期，沒有睇樓下，議價後以710萬元成交，呎價約14,343元，原業主於2022年以約800萬元買入。

●美聯林奕俊表示，大埔天鑽6座高層B室，實用面積約735方呎，三房連工人房間隔，最初以980萬元放售，早前獲區內首置家庭議價逾100萬元，於年初四(13日)再次睇樓後，決定以874.8萬元承接，呎價約11,902元，約4年帳蝕194.2萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑R座中層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價525萬元，放盤兩星期，最終減價27萬元，以498萬元成交，呎價約9,595元。

●中原劉俊杰表示，沙田及大圍2月暫錄約11宗二手買賣，按月跌約六成，沙田聚龍居9座中層C室，實用面積約749方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後以988萬元成交，呎價約13,191元，累減約112萬元。

●中原黎宗文指，沙田居屋愉翠苑R座高層3室，實用面積約519方呎，三房間隔，1月初於未補價第二市場開價約525萬元，日前議價後以498萬元易手，呎價約9,595元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山2月暫錄約13宗二手買賣，較上月同期跌約六成，迎海．星灣御22座低層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，開價約760萬元，議價後以730萬元易手，呎價約14,286元，新買家為用家。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城K座低層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，望內園景，放盤長達兩年，叫價600萬元，獲買家以575萬元承接，呎價約11,079元。

●利嘉閣劉敏豪稱，將軍澳居屋康盛花園5座高層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，新買家為長期租客，早前到區內親友家拜訪時，參觀了區內數個放盤，見上址附裝修，於已補價自由市場以365萬元承接，呎價約7,389元。

－－－－－－