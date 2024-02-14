銀主一口氣推拍18伙資助房屋　市區鐵路沿兩房僅開價115萬

踏入龍年，住宅放售盤存量明顯增長，其中公營房屋銀主盤更呈強勁增幅，加上落實延長未補價二手市場物業的按揭擔保期至50年，有銀主趁勢一口氣推拍18個公屋及居屋單位，其中，坐落鐵路沿線的鴨脷洲公屋利東邨，有兩房未補價開拍價僅155萬港元，呎價僅約4,000多元。

盈置地產將於2月29日合共推出28項銀主物業，佔約64%為公屋及居屋單位，以拍賣形式推出，當中有12個為未補價單位，餘下6個屬自由市場。

其中，利東邨東昌樓中層10室兩房戶，實用面積約381方呎，劈價35萬元或約18.4%翻拍，呎價約4,068元。據房屋委員會資料，去年8月一個中層同面積單位，以約300萬元易手，呎價約7,874元，上述單位開價低約48%。

另外，大埔公屋太和邨愛和樓低層18室，實用面積約349方呎，屬三房單位，減價30萬元或約21.4%，以110萬元開拍，呎價約3,152元。去年8月同屋邨低層同面積單位，以約185萬元售出，呎價約5,301元。最新拍賣單位推拍價低約40%。

而是次開價最低拍賣單位為屯門公屋良景邨良萃樓高層6室，實用面積約150方呎，屬開放式間隔，未補價第二市場開價40萬元，較之前減價10萬元或約兩成，呎價約2,667元。

另外，該拍賣行趁新春期間，當天現場另外提供10個私宅及工商物業即簽優惠價，屆時銀主會公布有額外折扣的售價，包括鰂魚涌得利大廈低層27室三房戶，實用面積約351方呎，銀主原先售價為298萬元。同時，當天成功購買任何項目，將獲贈一部43吋電視。