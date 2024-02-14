旭輝旗下售悉尼物業予日企　料蝕5686萬元

該物業指位於澳洲悉尼聖倫納茲Berry Road的22、24、26、28、30、32及34號、Holdsworth Avenue的21、23、25、27、29及31號以及River Road的42、44及46號共涉16幅相連地塊，佔地約8,700方米，預期將開發為5幢作住宅用途的公寓樓，總建築面積約2.28萬方米。目前已為該物業取得開發許可，惟尚未動工。該物業於去年12月31日的未經審核帳面淨值約5,830.1萬澳元(相當於約2.97億港元)。

旭輝指，為緩解集團的境外流動資金壓力及為其業務營運提供資金，一直積極尋求出售境外資產的機會。受澳洲加息及建築成本上升影響，預期該物業的融資成本及開發成本將會上升。董事認為，旭輝出售事項可使集團避免產生前述額外成本及境外流動性進一步承壓，並把握於悉尼現行物業市場出售該物業權益的良機。