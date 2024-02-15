鄧建初：美斯對香港球迷　猶如外資對港股？

農曆年前最轟動的新聞，當然是阿根廷球王美斯來港，任憑場邊球迷努力呼喊，他全程黑口黑面齋坐，沒有落場踢波以娛一眾買貴飛之粉絲。頒獎禮時更躲在後排角落位置。兩日後在日本練習賽表現生龍活虎，表演賽更面露笑容地盤扭跑跳遠射門逾30分鐘，完全沒有他拉傷狀況。

連串動作，是否為針對香港而來不得而知，不過其唯利是圖表露無遺，言行不一誠信破產，自毀形象。如此舉動，難免令人覺得羞辱香港，欲使外界對港產生負面印象。

股票市場何嘗不是，美國政府及相關議員時常伺機打壓港股，不惜用盡方法，力求打破香港國際金融中心的地位。

2月7日傳來提案之6名議員齊齊撤銷動議，三隻股票全線強力反彈10至15%。話口未完，翌日2月8日竟又反口，還原該6名議員之打壓藥明等生物科技公司方案。藥明三寶再度大插8至19%。

這種出爾反爾、翻雲覆雨的言論，加上外資落井下石，令港股時刻有成分股急挫的危機。處於此種「金融戰爭」的市況，股民不宜在股票急彈時冒進搶入，惟有靜待急插時小注博反彈。當然，升上推止賺盤及定下止蝕盤是獲利及逃生的不二法門。

沽空股票雖可為部分大戶謀取利潤，但對小散戶並不公平。長期沽空情況已對港股及小投資者造成傷害，初哥認為有關當局應採取有效措施，嚴防沽空盤隨意肆虐市場，把港股當作提款機。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)