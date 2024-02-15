專家樓評：4類置業人士可豁免壓測

新手買家置業前都會先計好數，了解自己的財政能力以及可負擔的物業價格，申請按揭時，經常亦會聽到是否能過到壓力測試，究竟壓力測試是甚麼？

多年前置業人士申請按揭時，只須經過供款與入息比率，即每月按揭供款開支不多於申請人每月收入的五成。而為了確保申請人有更足夠的供款能力，2010年金管局向銀行發出指引，要求銀行為按揭申請人進行壓力測試，最新措施下，在按揭利率再加兩厘後，每月按揭供款開支不多於申請人每月收入的六成。

雖然壓力測試是由金管局發出的指引，不過，有4種情況下亦可豁免通過壓力測試。

第一，購買房委會其下的資助房屋如新居屋、綠置居、仍在擔保期內的二手居屋等，因有房委會擔保的情況下，買家毋須通過壓力測試。

第二，近年政府為協助市民上車，在最新按揭措施下，首置人士經按揭保險公司申請按揭保險計劃時，如未能通過壓力測試，亦可透過另加額外保險費用而豁免計算，買家只需要符合供款佔入息比率測試便可。

第三，部分一手新盤發展商旗下財務公司可提供高成數一按計劃，因財務公司機構不受金管局規管，發展商一般會豁免買家計算壓力測試，只需要進行簡單的入息審查。

倘入息不足可加擔保人

第四，如選用2020年香港按揭證券公司推出的「定息按揭試驗計劃」，即在指定年期內以固定息率供款，按證公司亦容許買家豁免壓力測試。

假如不屬於以上幾種情況，但遇上心儀物業時，仍未能過壓力測試，建議可以考慮增加擔保人，將擔保人的收入與自己一併計算。當然，為免買樓後供得辛苦，建議置業人士應量力而為，揀選最合適自己供款能力範圍內的物業最為重要。如有意置業人士想了解自身收入是否能通過壓力測試，亦可透過銀行及按揭中介網站設有的即時按揭評估工具，計算壓力測試下所需的入息要求。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦