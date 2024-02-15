標指重上5000點 比特幣曾破5.2萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.26%，報104.69；港匯見7.8177；離岸人民幣(CNH)報7.2246；美元兌日圓處150.46；歐元報1.0731，英鎊報1.2568。金價處1,993.11美元。布油報81.47美元，紐油報76.52美元。比特幣一度升破5.2萬美元關口，最新漲4.3%，報5.19萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報38,424點，升151點或0.4%；標指收報5,000點，升47點或0.96%；納指收報15,859點，升203點或1.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,961點，升82點或0.52%。

●2月恒生指數夜期收報15,931點，升6點，高水52點，成交14,401張。

●紐約期油收報每桶76.64美元，跌1.23美元或1.58%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.6美元，跌1.17美元或1.41%。

●紐約期金收報每安士2,004.3美元，跌2.9美元或0.14%。

●英國富時100指數收報7,568點，升56點或0.75%；德國DAX指數收報16,945點，升64點或0.38%；法國CAC指數收報7,677點，升52點或0.68%。

●巴郡上季減持蘋果，增持雪佛龍及西方石油。

●禁令難阻華為？6成歐盟成員未排除華製網絡關鍵組件

●Sony收益創季度新高 下調PS5全年銷量16%

●加密貨幣總市值重上2萬億美元 比特幣突破5.1萬關

●「新債王」岡拉克：聯儲局6月始減息 全年僅減半厘

●英國經濟脫歐後顯著疲軟！大行拆解三大因素

●東方日報B1：港股紅盤乾升132 成交570億4個月最少

●【東方日報產評】美息高企續搶錢 華謀突圍步難展