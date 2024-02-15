巴菲特突拋售1000萬股蘋果 曾稱不考慮沽貨

外媒報道，去年4月，「股神」巴菲特曾表示，不考慮出售任何蘋果公司(Apple Inc.)股份，認為其是一家很棒的企業。不過，巴菲特旗下投資旗艦巴郡就在同年第四季，減持蘋果。

報道引述監管文件指，巴郡去年第四季沽售約1,000萬股蘋果股份，目前仍持有逾9.05億股，價值約1,740億美元。同時，巴郡將美國個人電腦(PC)製造大廠惠普(HP)，以及跨國娛樂媒體綜合企業派拉蒙環球(Paramount Global)分別減持77%及32%。

巴郡去年第四季續加碼美國石油巨擘雪佛龍(Chevron)，以及天狼星衛星廣播(Sirius XM Holding)，其中Sirius XM的加碼幅度逾3.16倍。

此外，巴郡把4家公司的股份清倉，包括房屋建築商DR Horton、保險商Globe Life、保險與投資商Markel，以及巴西信用卡支付技術商StoneCo。然而，截至去年第三季底，巴郡持有上述4家公司股份，倉位總計超過10億美元。

去年第四季，巴郡最大持股依序為蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂及雪佛龍，首10大持股之一也包括西方石油。