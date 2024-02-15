報告：未來10年金磚國家百萬富翁料增85%超G7

外媒引述投資移民顧問公司Henley & Partners最近的一份報告指，金磚國家的百萬富翁人數將在未來10年大幅增長，財富增長幅度是所有國家中最大。

該份與New World Wealth合作發表的報告指，金磚國家的百萬富翁人數預計在未來10年將增加85%，金磚國家共擁有45萬億美元的可投資財富。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家集團，已擴大至包括埃及、埃塞俄比亞、伊朗及阿聯酋，沙特阿拉伯也將加入。目前，集團內有160萬人的可投資資產超過100萬美元。

New World Wealth財富分析師Andrew Amolis表示，金磚四國預計將實現85%的財富增長，成為全球任何集團或地區中最高。相較之下，Amolis提供的數據顯示，截至2023年12月，七國集團(G7)擁有 110萬億美元的可投資財富，預計未來10年該地區的百萬富翁人數將增加45%。

此外，印度在財富擴張方面處於領先地位，預計到2033年人均財富將增長110%，其次是沙特阿拉伯，預計同期人均財富將增長105%以上，阿聯酋的財富預計將增長95%，中國及埃塞俄比亞的財富預計將分別增長85%和75%。

過去10年，中國私人財富擴張在金磚國家中處領先地位，增幅高達92%，印度則以85%增幅位居第二，阿聯酋以77%位居第三。