許繹彬：倘大藍籌反彈夠力　港股料突破50天線

龍年伊始，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬在此祝各位讀者龍精虎猛、龍馬精神，祈望龍年股市能做到「龍咁威」！

港股去年可謂經歷一個艱苦的兔年，就算上周年三十只剩半日市，淡友也不讓好友安穩，依然繼續做淡，令恒生指數在兔年最後一個交易日內曾挫最多347點，低見15,531點，最終收市報15,746點。在欠缺北水滋潤下，只有不足400億港元成交下，一直令投資者神魂顛倒的ATMXJ，兔年股價簡直不堪入目，科技指數在最後一個交易日仍是捱打，最終收報3,127點。

新一年送兔迎龍，惟投資者心理陰影未除，對龍年首個交易日能否紅盤高收依然存疑。此外，美股就像刻意要為香港龍年首個交易日「贈興」，事緣美股在周二(13日)以舊瓶新酒的方式，藉著似曾相識的通脹數據作出多達500多點調整，消息就是剛公布的美國1月通脹數據高過市場預期。一般認為，美國通脹率速度較比預期慢，因而令聯儲局對減息預期可能會放慢及變得審慎；但數據公布後，似曾相識的劇情又再出現，美元突再度強勢，兌日圓升至150.88，觸及3個月新高，美元兌其他貨幣亦顯著急升。

另一邊廂，除匯市起波浪外，美股三大指數均顯著下跌，道指應聲下挫超過500點，不過由於其點數已經超過38,000點，所以跌幅可謂微不足道，純粹只視作技術性調整來看待。至於一向被看低一線的港股，在美股三大指數下跌贈興下，對港股紅盤已不敢有任何寄望；但再一次證明港股與美股背馳現象仍持續。

本港財金官員亦就「龍年效應」發表此言論，更指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%。其實，從恒指公司數據顯示，最勁的龍年效應要數到1988年，該年累計升幅達33.4%；究竟在過年3年持續低迷的港股，能否在龍年來一招鯉躍龍門，大家不妨拭目以待。