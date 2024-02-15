許繹彬：倘大藍籌反彈夠力 港股料突破50天線
2024年02月15日 09:46
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龍年伊始，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬在此祝各位讀者龍精虎猛、龍馬精神，祈望龍年股市能做到「龍咁威」！
港股去年可謂經歷一個艱苦的兔年，就算上周年三十只剩半日市，淡友也不讓好友安穩，依然繼續做淡，令恒生指數在兔年最後一個交易日內曾挫最多347點，低見15,531點，最終收市報15,746點。在欠缺北水滋潤下，只有不足400億港元成交下，一直令投資者神魂顛倒的ATMXJ，兔年股價簡直不堪入目，科技指數在最後一個交易日仍是捱打，最終收報3,127點。
總結恒指兔年全年累跌6,298點，跌幅達28.5%，是歷來表現最慘烈的兔年；科指全年累瀉1,441點或31.5%；其中下跌最多的藍籌股，首三位分別是藥明生物(02269)、李寧(02331)及碧桂園服務(06098)，上述3股均全年下跌超過7成以上，是近年極為罕見的現象。
新一年送兔迎龍，惟投資者心理陰影未除，對龍年首個交易日能否紅盤高收依然存疑。此外，美股就像刻意要為香港龍年首個交易日「贈興」，事緣美股在周二(13日)以舊瓶新酒的方式，藉著似曾相識的通脹數據作出多達500多點調整，消息就是剛公布的美國1月通脹數據高過市場預期。一般認為，美國通脹率速度較比預期慢，因而令聯儲局對減息預期可能會放慢及變得審慎；但數據公布後，似曾相識的劇情又再出現，美元突再度強勢，兌日圓升至150.88，觸及3個月新高，美元兌其他貨幣亦顯著急升。
另一邊廂，除匯市起波浪外，美股三大指數均顯著下跌，道指應聲下挫超過500點，不過由於其點數已經超過38,000點，所以跌幅可謂微不足道，純粹只視作技術性調整來看待。至於一向被看低一線的港股，在美股三大指數下跌贈興下，對港股紅盤已不敢有任何寄望；但再一次證明港股與美股背馳現象仍持續。
儘管美股回肚，在美團(03690)等領軍下，恒指不跌反升，更升穿15,800點，還在此水平以上收市，正正就是龍年首個交易日「紅盤高收」，但在沒有北水加持下，成交只有不足600億元。今次紅盤高收，市場上立即傳出龍年旺股市的傳聞，因為從數據顯示，近4次龍年港股全年都能升市收局，彷彿存在「龍年效應」，另一數據則顯示過去恒指在龍年紅盤高收的概率最高，首個交易日平均升幅1.7%。
本港財金官員亦就「龍年效應」發表此言論，更指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%。其實，從恒指公司數據顯示，最勁的龍年效應要數到1988年，該年累計升幅達33.4%；究竟在過年3年持續低迷的港股，能否在龍年來一招鯉躍龍門，大家不妨拭目以待。
筆者表示，如投資者均認為有這樣的可能，就要先看大市能否升穿並要企穩50天線，因為從圖表來看，過去恒指曾有4次一到達50天線後，大市便會踏入自動回調機制，每次均是重返約15,500點水平。有否動力升穿50天線，則要先留意大藍籌反彈力度，當中股王騰訊(00700)的氣勢是否能夠重現，成為大市轉勢關鍵。