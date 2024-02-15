郭家耀：港股短期難望突破 快手炒染藍概念
2024年02月15日 11:24
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匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場擔心美國通脹數據高企，令減息時間推遲，美股一度出現調整，但對港股似乎影響有限，並在周三(14日)龍年紅盤高收。不過，因假期關係，港股整體成交不算活躍，大市走勢暫未值得參考，恒指短期料在15,200至16,200點上落，要等待內地下周復市，有更多經濟數據及政策消息，大市才有望進一步向上突破。
加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)，以及對沖基金經理Michael Burry創立的資管公司Scion Asset Management先後增持阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)。郭指出，中資科網股累積跌幅已多，估值亦便宜，獲海外資金趁低吸納，對股份釋出正面信號。不過，市場仍然觀望內地會否有更多政策支持，以及對行業監管放寬，相關企業或需更多時間扭轉弱勢，建議只宜作中長線投資。
恒指公司周五(16日)收市公布季檢結果，多隻股份有望晉身藍籌。郭認為快手(01024)已多次成為染藍熱門，市值及交投量相當活躍，獲納入機會相對較高。事實上，快手過去數個季度在電商業務均交出理想成績，但因為大市氣氛低迷，加上市場擔心行業監管因素，股價才連番下試低位，相信跌至40港元邊有支持，短線吸納炒染藍概念未嘗不可。