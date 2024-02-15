郭家耀：港股短期難望突破　快手炒染藍概念

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場擔心美國通脹數據高企，令減息時間推遲，美股一度出現調整，但對港股似乎影響有限，並在周三(14日)龍年紅盤高收。不過，因假期關係，港股整體成交不算活躍，大市走勢暫未值得參考，恒指短期料在15,200至16,200點上落，要等待內地下周復市，有更多經濟數據及政策消息，大市才有望進一步向上突破。