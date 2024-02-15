澳洲酒商擬關稅撤銷後重新分配產品至中國

外媒報道，一旦內地取消對澳洲出口葡萄酒徵收嚴苛關稅後，富邑葡萄酒集團(Treasury Wine Estates)計劃將其部分Penfolds Bin和Icon葡萄酒由其他全球市場重新分配至中國。

行政總裁Tim Ford周四(15日)在投資者電話會議上表示，如果中國重新向澳洲敞開大門，中國仍然是該公司最大的機會。在徵稅實施之前，中國市場約佔富邑盈利30%。

內地正對澳洲葡萄酒的關稅進行審查，外界普遍預計這些關稅將在下月取消。富邑去年表示，如果關稅撤銷，可能會迅速增加價錢介乎30至40澳元的葡萄酒出口，其中包括Penfolds Max's葡萄酒。Ford表示，相信中國對其品牌來說仍然是一個具吸引力的豪華葡萄酒市場，也是Penfolds長期發展的重要機遇。

他提到，Penfolds部分葡萄酒的全球需求超過供應，其中包括Bin 407，每瓶售價約120澳元，因此重新布局中國是長期增長的戰略選擇。他補充指，2019年，在疫情爆發和實施關稅之前，富邑在中國銷售60萬箱Bin和Icon葡萄酒。這些品牌的售價在60至1,000澳元之間。

Ford指，富邑也擁有中國製造的葡萄酒，計劃擴大在亞洲國家的銷售和行銷團隊，致力於全球葡萄酒產品組合。