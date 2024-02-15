液態陽光係咩？點解可以進軍綠色能源市場

全球遠洋航運業對綠色甲醇的燃料需求近月急升，在由煤氣公司與國家電投聯合主辦的TERA-Award智慧能源創新大賽中，有科研團隊成功將太陽能生產的綠色氫氣，轉化為綠色甲醇，解決綠氫運輸成本高昂的問題，並憑藉參加國際賽事，為其科研項目帶來認受性和商機。

其中，中國科學院大連化學物理研究所早年開始研究「液態陽光」甲醇合成技術，把綠色氫氣轉化為可於常溫儲存、運輸方便且高度穩定的綠色甲醇。項目變相把太陽能貯存於甲醇之中，因此命名為「液態陽光」。

項目研究員王集傑解釋，他們利用大規模可再生能源發電，電解水以產生綠氫，再通過綠氫與二氧化碳合成綠色甲醇。把氫能儲存在常溫常壓的綠色甲醇裡，安全程度等同汽油，轉化過程能耗也相對低，成功解決儲、運氫氣的問題。

2020年，團隊位於甘肅蘭州的全球首個千噸級「液態陽光甲醇合成」項目建成並試驗成功。翌年更憑藉「液態陽光」項目贏得香港的首屆TERA-Award能源創新大賽金獎，獲100萬美元獎金，多家企業紛紛與團隊洽談量產合作。

去年國際海事組織會議上公布航運業減碳路線圖，遠洋船將無可避免使用綠色甲醇、綠色氨等作為減排手段，綠色甲醇頓成炙手可熱的商品。目前歐洲市場的綠色甲醇，每噸售價高達600歐元(折約港幣5,048元)。王集傑透露，他們的綠色甲醇生產成本每噸約3,800元人民幣(折約港幣4,174元)，成本優勢明顯，最近已與一家國際海運公司簽訂合作備忘錄，為他們提供綠色甲醇。另外也跟能源企業洽談，簽署每年生產10萬噸綠色甲醇。

TERA-Award智慧能源創新大賽由煤氣公司與國家電投聯合主辦，是一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目。第三屆大賽現已進入評審階段，結果將於4月公布。