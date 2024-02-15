國有五大行已對接內房白名單項目逾8200個

內地五大國有銀行積極部署落實城市房地產融資協調機制，目前對接逾8,200個項目。

工行指，已對接2,000餘個項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。

農行表示，已累計對接協調機制項目2,700餘個，自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批項目超過10個，審批貸款近50億元人民幣(下同)。貸款項目主體中，民營企業等非國有企業佔比逾80%，以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

建行表示，自1月底收到首批名單以來，已對接項目2,000多個，已審批項目近百個，已審批待投放金額逾200億元。

交行則指，已獲取、對接清單項目1,442個，並已對其中部分項目實現貸款投放。

中行表示，已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元，其中已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

郵儲行指，積極對接協調機制推送主辦行項目，共覆蓋河南、四川及廣西等10個省份，融資金額57億元，並已在河南、廣西、貴州及大連等省區市落地項目。