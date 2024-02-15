富衛延遲IPO後　傳考慮出售股權等選項　或尋求逾780億估值

外媒引述知情人士報道，富衛集團(FWD Group)延遲上市後，正考慮包括潛在股權出售等選項，或尋求逾100億美元(約780億港元)估值。

消息指，包括永明金融在內的跨國保險公司已與富衛接洽，表達合作興趣，雖然富衛與永明金融在商討價格問題方面遇上阻礙，但其他希望在東南亞及香港擴大業務的保險公司，也初步表達興趣。知情人士指，富衛不大可能很快就進行IPO，因此新的戰略投資可能為富衛一些長期股東提供退出機會，如果交易成功，富衛或會利用部分收益來減少債務，同時繼續專注於提高可持續的盈利能力及增長。

富衛代表拒絕評論，永明金融發言人稱，慣例是不對併購猜測發表評論，並補充指公司一直尋找機會擴大規模及盈利能力。

富衛曾多次遞交上市申請，最近一次是在去年3月，惟據報因考慮到市況波動，放棄於去年內上市目標，預期短期內不會再重新提交上市申請。

富衛集團主席馬時亨去年12月接受媒體訪問，對於近年香港新股市場吹淡風，他認為這樣的市況很難搞，若今年恒指有30,000點，估值改善，資金重來，或再考慮上市時機。

他表示，富衛股東實力雄厚，擁有充裕資本去擴張，故不急於上市。他強調，富衛資本充足，「不想賤賣」，上市與否不會影響集團營運，但為向股東提供潛在套現方法，富衛未來仍會再闖關。他又指，富衛不到美國上市的決定正確，因為集團業務與美國關係不大，因此回香港上市是明智決定。