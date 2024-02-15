道期升87點 美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報104.549；港匯見7.8200；離岸人民幣(CNH)報7.2216；美元兌日圓報150.06；歐元處1.0734；英鎊報1.2550。金價報1,995.53美元。油價跌近1%，布油報81.02美元，紐油處76.03美元。比特幣升至51,935美元。道指期貨升87點。

焦點數據：

21:30 美國2月紐約聯邦儲備銀行製造業指數

21:30 美國1月出口物價

21:30 美國1月進口物價

21:30 美國1月零售銷售

21:30 美國申領失業救濟人數

22:15 美國1月產能利用率

22:15 美國1月工業生產

23:00 美國去年12月企業存貨

23:00 美國2月NAHB房屋市場指數

-中信里昂勁劈平保H股目標價51%，估跑輸大市。

-弘陽地產據報收到香港法院清盤呈請。

-富衛延遲IPO，傳大股東尋求780億估值售股。

-宏利金融去年核心盈利增長15% 季度息0.4加元

內地經濟：

●國有五大行已對接內房白名單項目逾8200個。

●瑞銀料今年中國經濟增長達5%，人幣下半年或徘徊7.15。

●澳洲酒商擬關稅撤銷後重新分配產品至中國。

外地經濟：

●新加坡1月僅售281個新私宅單位，2009年以來最弱開局。

●德國去年對華直接投資近千億元，創歷史新高。

●聯儲局副主席：美減息前需看到數據持續良好。

●新加坡上季GDP增長下修至2.2%，因製造業活動萎縮。

●報告：未來10年金磚國家百萬富翁料增85%超G7。

●日本上季GDP初值按季跌0.4%，遜預期。

●澳洲1月失業率升至4.1%，高過預期。

企業消息：

●AI熱潮利好台積電，股價曾飆9%，創3年最大漲幅。

●英偉達變金手指，SoundHound AI盤後飆47%。

●大摩財管部門據悉將裁員數百人，以控制成本。

●睇好後市？阿里獲《沽注一擲》現實主角及加拿大退休金買入。

●巴菲特突拋售1000萬股蘋果，曾稱不考慮沽貨。

●思科宣布裁員5%，業績指引遜預期，股價市後跌半成。