內地麵包品牌首度攻港　以28萬租用灣仔地舖

近期不少內地品牌進駐本港零售市場，租用旺區街舖開業。中原(工商舖)商舖部黃新宇表示，最新錄得内地麵包西餅品牌進駐灣仔地舖，該舖坐落灣仔道道93至99號聯泰大廈地下A及B號舖，面積共約2,000方呎，成交月租約28萬港元，平均呎租約140元。新租客為内地知名麵包及西餅品牌彩蝶軒，為首度進軍香港，租期為三年。

黃又指，該舖位面向主要大街，人流不俗，過往一直租予電訊商及其他零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌，故是次租賃亦屬罕有。同時，翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140至150元之間，是次成交與舊租金水平相若。

他表示，內地餐飲品牌在疫後不約而同地赴港開荒，普遍看好香港市場，以及本港優越的國際地位，希望透過香港提升知名度，打響名堂，繼而再進軍海外市場，其一般選址核心旺區作首個據點，而灣仔區既有民生消費概念，亦有不少商廈包圍，商業氣氛濃厚，加上呎租價普遍較其他核心區舖位相宜，因而區內舖市屬「進可攻退可守」的項目，故租務市況不俗。

灣仔區屬疫後復甦速度最快的區份，最新舖位空置率仍為全港最低，錄得約5.7%，近期區內個別業主亦趁勢委託該行放售舖位，其中，灣仔道40至45號地下H(50A)號舖，面積約500方呎，以意向價約4,500萬元放售。