方舟投資績效曳 　「女股神」客戶損手逾1100億　仍不離不棄？

外媒報道，長短倉股票對沖基金過去10年，有9年時間跑輸美國股市，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)領導的方舟投資(ARK Invest)也不能幸免，據晨星估計，截至2023年，方舟投資的交易所買賣基金(ETF)系列管理資產約160億美元(約1,248億港元)，惟在過去10年，股東價值蒸發143億美元(約1,115億港元)。

外媒專欄作家指，長短倉股票對沖基金績效不佳，投資者可能隨時「走人」，不過方舟的大多數投資者卻留低力撐，原因是伍德的個人魅力及擅長用語言包裝，加上投資觀點吸引。方舟在2020和2021年錄得巨額資金流入，投資者走資情況也平靜。

伍德旗下旗艦基金ARK Innovation ETF去年1月把英偉達(Nvidia)股份清倉，錯失英偉達股價升勢獲利的機會，不過伍德則表示，追逐這隻超級大股太容易及太昂貴。她也有其道理。

然而，方舟仍對投資者收取高額費用，彭博數據顯示，集中度最高的ETF平均收費0.73%，集中度最低的ETF平均收費0.25%，伍德的基金收取的費用率卻高達0.75%。

該專欄作家表示，伍德幽默風趣，投資者認同其在投資界的明星地位。眾所周知，要跑贏標指及「美股七雄」(the Magnificent Seven) 是一項艱巨壯舉。要吸引資金，良好的業績記錄只是其中一部分。投資者都知道，過去回報可能並不代表未來表現，星級經理可能只是運氣好過技術。一個好的基金經理甚至不需要是一個優秀的資產經理，她只需要表現風趣。「講好故事吸引投資者留下資金，比良好的操作績效更重要」。