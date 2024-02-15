用家網上晒命後即棄！蘋果Vision Pro美國爆退貨潮　到底衰咩？

在「股神」巴菲特去年第四季瘋狂拋售約1,000萬股蘋果公司(Apple Inc.)股份之際，外媒報道，蘋果被寄予厚望的頭戴式混合實境(MR)裝置Vision Pro在1月中旬預售勁爆，不過在2月實際開售後，卻傳出蜜月期已完，不少用家在社交媒體表示，要退回這款售價3,499美元(約2.72萬港元)的新產品，Vision Pro增長前景存疑。

用家向蘋果購買Vision Pro後，可以在14天內退貨，許多果粉在Vision Pro開售時極速入手，甚至在社交媒體可見用家戴着Vision Pro步行的影片，不過現在卻傳出退貨潮。很難說這批早期用家的意見將如何影響Vision Pro的前景，很多表示要退貨的人也指，渴望嘗試第二代Vision Pro。

Vision Pro遭遇退貨的頭號原因是「舒適度」。有用家批評，使用Vision Pro令他們頭痛及產生動暈病(motion sickness)，也有人抱怨Vision Pro的重量及大部分設備集中在前方，令重量不平均。有用家指，使用Vision Pro導致眼睛血管出血，有人表示眼睛也有類似的發紅情況。惟過去幾年，VR頭戴式裝置用家一直都有反映使用設備會令眼睛乾澀與發紅，可見這個並非Vision Pro獨有的問題。

另一個退貨原因是價格太貴，卻無法提供足夠生產力。有用家指，戴着Vision Pro工作看螢幕容易頭暈，對焦也引來頭痛等，不適合用來工作，認為這款貴價新產品與生產力不成正比。