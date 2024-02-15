港樓兩年多蒸發逾2.6萬億　相等於52萬伙第一城單位

香港樓價走勢持續疲弱，買家對後市悲觀。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑表示，根據該行數據資料，2021年9月港樓總市值最高達12.14萬億元，但截至今年1月，港樓總市值已跌穿10萬億元、至9.48萬億元，兩年多時間蒸發逾2.66萬億元，相當於平均每名私樓業主身家縮水209.6萬元。

而10大藍籌屋苑提供逾9.9萬個單位，目前市值都跌至約7,140億元，較2021年9月高位9,806億元跌27%，其中「中產屋苑」的鰂魚涌太古城，市值由約1,894億元，跌至約1,348億元，平均每單位售價1,063萬元。而上車盤沙田第一城，現市值約538億元，平均每單位售價506萬元，即過去兩年蒸發樓價市值2.66億萬元，已相​等52萬伙沙田第一城單位。

該行又指，今年1月全港二手私人住宅物業的平均呎價跌至12,227元，按月下跌1.2%，與2021年9月歷史高位16,033元比較，不足兩年半下跌近24%，跌幅更已超越2008年金融海嘯，當時平均呎價由2008年3月約5,677元，跌至2009年1月的約4,634元見底回升，期間累跌約18%。

全港二手私樓的平均樓價，也由高峰期983萬跌至746萬元。而樓市跌引發負財富效應，陳氏形容現時樓市已經水深火熱，促全面撤銷各項樓市辣招。