啟德天寰兩房850萬沽　揸逾6年帳賺10萬

啟德區錄二手買賣，區內天寰兩房單位，最新以850萬元易手，原業主持貨逾6年，帳面僅獲利10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山應彪大廈中層D室，實用面積約703方呎，套三房設計，最近叫價約1,580萬元放售，並獲同區用家垂青，議價後以1,288萬元成交，呎價約18,321元。

●中原李志豪指，灣仔愉景樓中層G室，實用面積約958方呎，套三房間隔，今年1月以1,400萬元放盤，最新以1,168萬元，累減232萬元或約16.6%，呎價約12,192元，新買家為外籍人士。

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九龍區

●中原許嘉揚稱，啟德天寰天海匯1座中層D室，實用面積約453方呎，兩房間隔，最新以850萬元成交，呎價約18,764元，原業主於2017年6月以約840萬元購入，持貨逾6年帳面獲利10萬元。

●香港置業馬漢偉指，大角咀港灣豪庭9座極高層單位，實用面積約508方呎，三房間隔，以約950萬元放盤約8個月後，獲同區客洽詢，議價後減價約194萬元或約20.4%，以756萬元售出，呎價約14,882元。

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新界區

●利嘉閣邵鈞海表示，將軍澳廣場7座低層G室，實用面積約442方呎，兩房間隔，外區客向業主洽購，單位原先開價620萬元，議價後以573萬元獲承接，呎價約12,964元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳維景灣畔7座低層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，叫價750萬元，議價後以690萬元成交，呎價約13,855元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園第3座高層H室，實用面積約738方呎，三房間隔，附特色平台約125方呎，以1,200萬元成交，呎價約16,260元，新買家為新來港人士，原業主於2016年8月以1,076萬元購入，持貨逾7年帳面獲利124萬元。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山薈晴最新錄1座低層A1室，實用面積約237方呎，開放式間隔，開價約330萬元，議價後以290萬元易手，呎價約12,236元，新買家為區內分支家庭，購入上址自用，原業主於2016年10月以334.3萬元購入，帳面蝕讓約44.3萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山2月暫錄約14宗二手買賣，按月跌約六成，居屋福安花園2座低層B室，實用面積約568方呎，三房間隔，未補價第二市場以408萬元易手，呎價約7,183元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文稱，大圍文禮閣3座中層E室，實用面積約622方呎，三房間隔，望市景，放盤3個月，叫價780萬元，累減42萬元，以738萬元沽出，減幅約5.4%，呎價約11,865元。

●中原蕭頌崴稱，元朗朗晴居9座中層B室，實用面積約578方呎，兩房間隔，開價540萬元，減價12萬元，以528萬元沽出，呎價約9,135元，新買家為同區業主，增持一伙作投資及收租用途。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居10座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客感屋苑鄰近家人，方便照應，原業主有意換樓，減價30萬元，已補價自由市場以380萬元售出，呎價約8,817元，原業主2020年購入，帳蝕約55萬元。

●利嘉閣曾定杰表示，青衣居居海悅花園2座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先叫價500萬元，終以383.8萬元成交，呎價約8,905元。

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