新盤今僅零星成交 啟德臨海項目料下周上樓書

發展商密鑼緊鼓展開龍年推盤大計，啟德臨海項目計劃下周上載樓書，有機會本月開放示範單位。至於市場新盤交投氣氛則尚未回復，今日只有零星買賣，將軍澳日出康城、堅尼地城及天水圍分別有樓盤錄得成交。

啟德天璽•海下周上載樓書 會所Club Harbour曝光

新地副董事總經理雷霆指出，樓書上載後，緊接會開放示範單位。他續稱，上半年樓市料由大額豪宅主導，若利率稍為回落，資金將會流入樓市，並希望政府可順應市場，撤銷樓市辣招。

新地代理總經理陳漢麟指出，將視乎客戶參觀反應，待時機成熟就會盡快公布銷售安排。

此外，發展商首度公布住客會所資訊。陳指出，會所總面積接近8萬方呎，當中室外及園林佔約5.4萬方呎，室內面積約2.5萬方呎。會所提供各項設施，特設長約35米的室外泳池，室內泳池則約20米長，同時設有海景宴會廳、酒吧及24小時健身室等。

康城凱柏峰III今再售1伙 成交價1306萬元

●市區新盤展開新一輪銷售部署，喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周四(15日)公布最新銷售安排，下周一(19)以招標形式推售13伙，截標日期為5月30日，項目將於明日開放現樓示範單位予傳媒參觀。