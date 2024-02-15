美股道指升126點　恒指夜期重上一萬六

美股3大指數周四早段靠穩，道指升126點，報38,551點；標指升10點，報5,011點；納指升1點，報15,860點。港股夜期重上16,061點，升76點，高水116點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場對於聯儲局減息的時間點預期不斷推遲，估計3月減息的機率只有約10%；多數交易員都認為6月份才真正有較大機會減息，機率達到82.3%。

這與今年初市場幾乎認定首季減息的情況大相逕庭，目前聯儲局與市場的觀點開始趨近於一致。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)遭股神巴菲特旗下巴郡減持，其股價跌0.28%。

另外，作為巴菲特愛股之一的西方石油公布了上季業績，期內收入按年跌9.57%至71.72億美元；純利大減40.46%至10.29億美元，惟該公司經調整後每股盈利仍錄得0.74美元，依然好過市場預期。

西方石油上季每日油氣產量為123.4萬桶油當量，按年升幅不足1%，平均每桶油價78.85美元，按年減少約6%。該公司股價早段曾升1.57%。

受到環球金融市場好轉、商品交易躍提振，芝商所集團上季收入按年增長19.16%至14.39億美元，純利亦按年增長27.68%至8.04億美元。芝商所董事長兼行政總裁Terry Duffy表示，集團日均合約交易量(ADV)於去年升至創紀錄的2,440萬份。

而截至去年第四季度，集團已實現了連續第十個季度的雙位數經調整後盈利增長，主要得益於上季利率相關產品的交易量大增，其中國債ADV增幅達到46%。芝商所股價早段曾升0.1%。