內地新春網絡支付達7.7萬億　金飾銷售飆一成

內地農曆新年股樓兩市煞停，卻阻擋不了黃金消費者的搶購熱情。官媒引述商務部統計，重點監測零售企業的金銀珠寶銷售額，按年升逾10%。同時，中國人民銀行數據顯示，年三十晚至初五(上周五至本周三)期間，非銀行支付機構網絡支付平台的網聯清算公司及中國銀聯處理的全行業網絡支付交易金額，高達7.74萬億元人民幣(下同)，共涉153.8億宗，分別按年漲10.1%及15.8%。

狂掃金銀珠寶的熱潮由年初元旦持續至今，從元旦假期數據來看，商務部重點監測零售企業金銀珠寶銷售額已大增21.2%。近日內媒指出，今年農曆生肖為龍，以「龍」元素為主題的金飾格外受歡迎，新春假期上海有民眾排隊兩小時，甚至一口氣豪花20萬元人民幣淘「金」。

旅遊旺 住宿出租飆六成

中信里昂在報告指，據高端商場及黃金珠寶分銷商反映，農曆新年奢侈品及黃金珠寶消費暢旺。其中，一個在北京的主要高端商場料新春消費增長逾一成、另一個內地東部的珠寶分銷商亦稱銷售受惠於新春及情人節推廣。該行認為，金價上升推動黃金產品銷售，但部分有利因素被價格競爭抵銷，估計金飾個股未來折扣或較進取，以及寶石類產品增長較黃金溫和，可能影響毛利率表現。

新春火熱消費場面，同樣穿梭在餐飲旅遊等服務行業。商務部統計，長假期間，重點監測電商平台的住宿出租營業額按年狂升逾60%，特別是冰雪旅遊熱點哈爾濱的周邊鄉村民宿營業額飆3倍以上。人行相關網絡支付數據亦顯示，餐飲、住宿、旅遊、零售、影視娛樂等消費場景尤其受到青睞，按年增長均超過20%。

人幣兌每美元或見7.15

金龍年投資中國似乎機不可失，為強調穩增長決心，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告預計，3月初召開的兩會(全國人民代表大會會議及中國人民政治協商會議)上，官方料將再次把經濟增長目標設定在5%左右，故在基準情景下，認為內地適度且必要的寬鬆力度加強，應足以使今年經濟增長達到5%左右的潛在目標。但考慮到近期政策加碼的積極迹象，也不排除非常規刺激政策驅動上行情景出現的可能性。

該行又建議，短期內投資者可考慮偏重防禦性配置，但如果政策面出現驚喜，則應轉向對宏觀復甦更敏感的成長類股。由於中國增長復甦動能依然偏弱，加上政策寬鬆預期，預計人民幣兌每美元將在7至7.3算的區間內波動，下半年或在7.15算附近徘徊。