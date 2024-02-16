施羅德：美幣策轉向及減息　增債券吸引力

今年環球金融市場將面臨一系列投資機遇與風險，包括在今年11月美國將舉行總統大選，相信在選舉結束前，金融市場的波動性很可能持續加劇。另外，環球央行包括美國聯儲局減息的次數和幅度，能否為金融市場帶來更多流動性，以及美國經濟最終能否實現「軟着陸」等因素，或可帶來投資機遇。

聯儲局今年減息的次數和幅度將會是金融市場的關鍵，投資者可因應該局減息的預期，逐步調高債券投資比例。如果通脹見頂，減息很可能會成為趨勢，債券的吸引力將大幅提升，並可能成為投資者穩健的收益來源。因此，美國國債、投資級別企業債券，以及環球可換股債券和證券化信貸等另類資產類別可看高一線。

美元回軟利新興市場債

目前，看好美國和亞洲投資級別債券，由於美國和亞洲的企業盈利狀況及基本面穩健，而且聯儲局的貨幣政策可能轉向，美國和亞洲投資級別債能夠為投資者提供平均5至6厘的收益率。倘若利率在今年回落，亦會有利債券價格表現。新興市場方面，新興國家通脹一直保持溫和，甚至有減息空間，以及美國利率有見頂回落迹象，美元強勢料逐步減弱，並進一步利好新興市場債券。

11月的美國總統選舉是金融市場的一大焦點，這次選舉很可能由拜登和特朗普再度競選總統寶座，民主黨和共和黨將會爭奪參議院的控制權，眾議院亦會進行改選。倘若美國總統與國會最終呈現一個分裂局面，總統在推出政策時為了獲得國會支持，將促使雙方進行談判。因此，出現極端政策的機率會因而大降，這對金融市場而言是一個利好因素。

運用大宗商品分散風險

除要留意美國大選前金融市場情況，投資者亦要關注地緣政治風險帶來的重大不確定性，並堅守分散投資的準則，在股票及債券外，可考慮靈活運用黃金等大宗商品和另類資產類別來分散風險。

展望未來，預期一些市場趨勢將會成為主要增長動力，包括營業利潤率高、自由現金流充裕的環球高增長企業，可以帶來資本增值機會，業務穩定和估值吸引的優質派息企業及受惠通脹回落的板塊亦有望看好。不過，在金融市場充斥不確定性的背景下，投資者應採取多元化配置資產策略，以抵禦市場風險。