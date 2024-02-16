道指升348點　油金高收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.45%，報104.25；港匯見7.8195；離岸人民幣(CNH)報7.2176；美元兌日圓處149.88；歐元報1.0775，英鎊報1.2603。金價處2,004.17美元。布油報82.8美元，紐油報78.17美元。比特幣靠穩，報5.19萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報38,773點，升348點或0.91%；標指收報5,029點，升29點或0.58%；納指收報15,906點，升47點或0.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,045點，升100點或0.63%。

●2月恒生指數夜期收報16,004點，升19點，高水59點，成交8,837張。

●紐約期油收報每桶78.03美元，升1.39美元或1.81%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.86美元，升1.26美元或1.54%。

●紐約期金收報每安士2,014.9美元，升10.6美元或0.53%。

●英國富時100指數收報7,597點，升29點或0.38%；德國DAX指數收報17,046點，升101點或0.6%；法國CAC指數收報7,743點，升66點或0.86%。

●美國1月零售銷售按月跌0.8%，遜預期。

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