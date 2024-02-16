Shein赴美上市好事多磨　美議員籲SEC落閘...

內地「快時尚」巨企Shein計劃到美國上市，惟過程充滿荊棘。外媒報道，繼上月中旬傳出內地網信辦正對Shein在內地的供應鏈進行審查，以及赴美IPO遲遲未獲中證監放行。不足一個月後，美國議員也要求美國證交會(SEC)阻止Shein在紐約上市的申請，除非該公司進一步披露其業務運營相關信息，以及在中國開展業務所面臨的「嚴重風險」。

報道指，美國共和黨參議員Marco Rubio周四(15日)致函SEC主席Gary Gensler，表明Shein最近決定尋求北京批准其在美國IPO，這「引發人們對該公司備案文件準確性的嚴重懷疑」。

Rubio表示，中國新規增加了Shein在其業務風險方面欺騙投資者之嫌，Shein成為獨立全球零售商的努力將變得更加複雜。儘管Shein總部設在新加坡，惟公業務處於中國，主要依賴內地數千家第三方合約供應商生產廉價成衣。

Rubio重申，如果Shein想進入美國股市，就必須遵守美國的規則，包括承認Shein的業務是「依賴於利用微量准入」(de minimis entry)。這是一項美國貿易豁免，允許電子零售商直接向購物者運送價值800美元(約6,240港元)或以下的小包裹，而毋須支付關稅。而Rubio擬立法禁止中國製造商使用該豁免權。