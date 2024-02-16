萊坊：本港豪宅租金上季跌2%　因為缺少呢批客...

萊坊周五(16日)發表《2023年第四季全球豪宅租金指數》，所涵蓋的全球10個城市豪宅租金，平均租金按季回落約0.6%，為自2021年第一季以來首次錄得季度下跌。其中，香港租金按季下跌約2%。

上述報告指出，截至去年12月的過去一年，全球10個城市豪宅租金，平均上漲約5.2%，儘管高於疫情前，惟仍低於同年第二季的約8.1%的升幅，為自 2021 年第三季以來的低位，而上季租金按季向下，則舒緩一些租金向上的趨勢。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，香港豪宅租賃市場穩步改善，上季租金按年上漲約0.9%，惟按季則向下。他指出，傳統上冬季是租賃市場的淡季，受季節性影響本港租金錄得季度下跌。跨國公司縮減規模和首次公開募股活動淡靜的情況下，豪宅尋找租客挑戰重重。

儘管本港豪宅的租金已從疫情低位回升，但仍低於5年前的水平。展望2024年，在吸引海外人才來港的新刺激措施下，預計整體住宅租賃市場將保持強勁走勢。預計2024年一般住宅的租金將上升約5至8%，而豪宅租金將上升約3%至5%。

該報告又顯示，其他亞洲城市如新加坡及日本的東京，去年第四季豪宅租金按季都分別下挫約1.6%與2.5%。

上季美國紐約的豪宅租金每月都在下跌，按年錄得約0.3%跌幅，為眾城市中按年唯一下跌的城市，而按季也挫約2.5%。

而自去年第四季的過去12個月，澳洲悉尼豪宅租金漲幅居首，按年增長約18.1%，按季亦增長約4%，為表現最好城市。