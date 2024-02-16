利嘉閣廖偉強：若減辣等利好因素出現　樓價才有望彈8%

樓市去年表現未如理想，大型代理行去年生意「見紅」。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，公司去年佣金收益錄約12億港元，雖按年增兩成，但仍錄虧損。

公司分行及人手數量亦有所縮減，分行由2023年約197間，減至今年2月約185間，計劃今年再減少數間。

而公司於前年已着手調整人手，因此只由去年初約2,100人，略為減少至最新約2,024人，今年目標維持現有數量。

利嘉閣地產主席施慧勤指出，去年受加息影響，經濟表現乏力，樓價拾級而下，代理面對重重挑戰。公司將繼續汰弱留強，目標盡量降低租金成本，削減位置不合適分行，而新進地區則仍有機會進行擴充。

展望今年樓價走勢，廖偉強指出，樓價已從2021年8月至今累跌約24%，單計2024年則跌約1.4%。今年樓價走勢視乎多項因素，如財政預算案會否進一步就樓市減辣或全面撤辣，息口走勢及人才效應等，若出現上述利好因素，預計今樓價將有約8%增長，反之則有機會繼續下跌。

他建議，政府可考慮恢復一簽多行，而息口上升機會較微，有條件放寬壓力測試，並應暫停出售土地，好讓發展商去存庫。