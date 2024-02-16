道期變動不大 金價收復2000美元 美將公布PPI
2024年02月16日 16:28
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美匯指數報104.305；港匯見7.8223；離岸人民幣(CNH)報7.2201；美元兌日圓報150.27；歐元處1.0764；英鎊報1.2576。金價報2,004.99美元。油價微升，布油報82.58美元，紐油處77.42美元。比特幣微升至51,809美元。道指期貨跌31點。
焦點數據：
21:30 美國1月生產物價指數
21:30 美國1月建築許可
21:30 美國1月新屋動工
21:30 美國1月新屋動工
23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數
●港股高開高走，恒生指數全日收報16,339點，升395點或2.5%，主板成交近707億港元。藥明生物飆12%，龍湖漲10%。恒指龍年三連升，累漲593點或3.76%；科指累漲215點或6.87%。
-龍光集團獲法院頒令撤銷清盤呈請，股價漲12%。
-弘陽地產遭紐約梅隆銀行倫敦分行提呈清盤。
-恒指季檢今揭盅，更多電動車及外企股份料將染藍...
內地經濟：
●中國新年消費升溫，鐵路發送旅客增6成，經濟現曙光？
香港經濟：
●本港1月破產申請按月回升11%，公司清盤近兩年最多。
●City Super海港城美食廣場結業，最後營業日2.19。
外地經濟：
●聯儲局理事沃勒：美元主導地位無懼人幣及加密幣威脅。
●聯儲官員指美國不急於減息，通脹能否達標仍需時確定。
●植田和男放鴿，Yen價偏軟，日股再創34年新高。
●中國美債持倉金額連升兩個月，日本仍為最大持有國。
●動畫師就失業？新款AI模型輸入文字即轉影片。
●去年中國及日本基金拋售美股創歷史新高，共涉近4000億。
企業消息：
●超越A股！「科技七雄」倘被視為一個國家，市值全球第二大。
●減省成本！Nike計劃裁員2%，涉逾1600職位。
●又一美國科企宣布裁員！餐廳軟件公司Toast擬裁550人。
●美證交會准特朗普社交媒體借殼上市。
●花旗：倘特朗普及共和黨勝選，料美元升5%債市遭拋售。
●蘋果傳接近完成新AI軟件工具，與微軟一併高下。
●Shein赴美上市好事多磨，美議員籲SEC落閘...