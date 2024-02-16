道期變動不大　金價收復2000美元　美將公布PPI

美匯指數報104.305；港匯見7.8223；離岸人民幣(CNH)報7.2201；美元兌日圓報150.27；歐元處1.0764；英鎊報1.2576。金價報2,004.99美元。油價微升，布油報82.58美元，紐油處77.42美元。比特幣微升至51,809美元。道指期貨跌31點。

焦點數據：

21:30 美國1月生產物價指數

21:30 美國1月建築許可

21:30 美國1月新屋動工

21:30 美國1月新屋動工

23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數

●港股高開高走，恒生指數全日收報16,339點，升395點或2.5%，主板成交近707億港元。藥明生物飆12%，龍湖漲10%。恒指龍年三連升，累漲593點或3.76%；科指累漲215點或6.87%。

-龍光集團獲法院頒令撤銷清盤呈請，股價漲12%。

-弘陽地產遭紐約梅隆銀行倫敦分行提呈清盤。

-恒指季檢今揭盅，更多電動車及外企股份料將染藍...

內地經濟：

●中國新年消費升溫，鐵路發送旅客增6成，經濟現曙光？

香港經濟：

●本港1月破產申請按月回升11%，公司清盤近兩年最多。

●City Super海港城美食廣場結業，最後營業日2.19。

外地經濟：

●聯儲局理事沃勒：美元主導地位無懼人幣及加密幣威脅。

●聯儲官員指美國不急於減息，通脹能否達標仍需時確定。

●植田和男放鴿，Yen價偏軟，日股再創34年新高。

●中國美債持倉金額連升兩個月，日本仍為最大持有國。

●動畫師就失業？新款AI模型輸入文字即轉影片。

●去年中國及日本基金拋售美股創歷史新高，共涉近4000億。

企業消息：

●超越A股！「科技七雄」倘被視為一個國家，市值全球第二大。

●減省成本！Nike計劃裁員2%，涉逾1600職位。

●又一美國科企宣布裁員！餐廳軟件公司Toast擬裁550人。

●美證交會准特朗普社交媒體借殼上市。

●花旗：倘特朗普及共和黨勝選，料美元升5%債市遭拋售。

●蘋果傳接近完成新AI軟件工具，與微軟一併高下。

●Shein赴美上市好事多磨，美議員籲SEC落閘...