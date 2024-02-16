屋宇署：去年12月批出12份建築圖則　7項為住宅及商住發展

屋宇署資料顯示，去年12月批出了12份建築圖則，包括7項住宅及商住發展。其中，華懋集團旗下大埔公路──大埔滘段住宅項目，獲准於一至兩層地庫之上，興建8幢樓高6至12層的分層住宅，另提供7座兩層高洋房，總樓面約226,034方呎。

資料顯示，該集團於2021年12月透過政府土地招標投得該項目，作價13.68億港元，每方呎樓面地價約6,051元。

至於中信泰富旗下荔枝角荔崗街住宅項目，亦獲批發展為兩幢樓高21層的分層住宅，另設3層平台及兩層地庫，同時提供公共交通交匯處、展能中心與弱智人士宿舍等設施，可建總樓面約265,701方呎。

發展商同樣經由政府賣地購得上述項目，2022年批出價為11億元，樓面呎價約4,390元。

另外，中半山堅尼地道43號項目，准發展為1幢25層高的分層住宅，另提供兩層低層地下樓層，總樓面面積約58,595方呎。