Costco財監退休　「糧尾救星」熱狗餐成絕響？

外媒報道，提起美式連鎖超市好市多(Costco)，不其然令人想到其最經典的套餐，對不少北上光顧Costco的港人更是必食之選，就是僅售1.5美元(約11.7億港元)的熱狗及汽水組合，更是自1985年推出以來從未加價，擔任Costco財務總監近40年的Richard Galanti是凍價最大推手，曾揚言熱狗套餐永不加價，但他日前宣布退休，這個便宜到超離地的「糧尾救星」會否從此成為絕響？

Galanti自1985年起就出任財務總監，被視為Costco靈魂人物。追蹤報道Costco廿多年的研究顧問公司Gordon Haskett分析師Chuck Grom指，對許多人來說，Galanti就如同Costco。

Galanti退休後，將由美國連鎖超市Kroger財務總監Gary Millerchip接棒，他將於3月15日上任。不過，外界對此舉感到震驚，原因是Costco通常是內部晉升，甚少從外部尋找人選。

這位Costco靈魂人物退休也令忠實顧客感到不安，擔心出現人事變動後，Costco將有加價行動，不少網民警告Millerchip最好別「搞熱狗」。

另一方面，Costco的會員年費已幾年未有上調，外界也擔心，新任財務總監上場後是否會調升年費。Costco約每5年上調年費，不過上次調升已經數到2017年6月，因此加價被視為勢在必行，Galanti去年曾透露，會員年費並非「要不要加」，而是「幾時要加」。