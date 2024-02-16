一手豪宅趨旺 過去10日至少5宗5千萬以上大刁
2024年02月16日 22:04
東網電視更多新聞短片
豪宅新盤交投轉密，市場於10日內錄得至少5宗5,000萬元以上的大額成交。馬鞍山洋房項目最新以5,718萬元售出1伙。
●天榮站YOHO WEST累售約1,130伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周五(16日)連沽3伙，成交價介乎373.4萬至564.81萬元，套現1,316.31萬元。其中，3A座15樓A7室，為實用面積410方呎的兩房單位，成交價564.81萬元，呎價約13,776元。該期數提供1393伙，去年12月初至今累售約1,130伙，總銷售金額逾60億元。
●馬頭角賈炳達道瓏碧單日沽兩伙 共涉1,132.7萬元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周五(16日)售出兩伙，共涉1,132.7萬元。包括25樓A室，實用面積354方呎，一房間隔，成交價596.1萬元，呎價約16,839元。另一伙為17樓H室，屬實用面積281方呎的一房單位，以536.6萬元售出，呎價約19,096元。
●馬鞍山雲海別墅洋房成交價5,718萬元
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周五(16日)招標售出一座洋房，為Camellia Avenue 8號洋房，實用面積2,716方呎，屬三房兩套間隔，連715方呎花園，成交價5,718.95萬元，呎價約21,057元。項目由去年10月至今已累售18座洋房，套現逾11.1億元。
●長沙灣喜‧揚大增折扣 變相減價約兩成
喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(16日)修訂價單1號，將最高折扣率大增至現時28.5%，變相減價約兩成。由價單所見，已調整折扣的單位有19伙，包括14伙開放式戶，4伙一房戶及1伙為兩房戶，最新折實價介乎323.68萬至597.59萬元，折實平均呎價約16,764元，實際減幅約18至22%。發展商同日對對傳媒開放4個現樓單位以供參觀。
●南豐許謙讓料今年樓市會平穩發展
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，過去一年地產行業充滿挑戰，種種因素令樓市復甦步伐稍遜。踏入2024年，雖然息口繼續高企，本港經濟活動面臨挑戰，但認為未來仍具備不少利好因素，如聯儲局大機會停止加息，美國大選將至等等，相信今年美息見頂回落的機會甚大，加上減辣有望，對樓市有正面刺激，預期今年樓市會平穩發展。