一手豪宅趨旺　過去10日至少5宗5千萬以上大刁

豪宅新盤交投轉密，市場於10日內錄得至少5宗5,000萬元以上的大額成交。馬鞍山洋房項目最新以5,718萬元售出1伙。

●天榮站YOHO WEST累售約1,130伙

●馬頭角賈炳達道瓏碧單日沽兩伙 共涉1,132.7萬元

●馬鞍山雲海別墅洋房成交價5,718萬元

●長沙灣喜‧揚大增折扣 變相減價約兩成

喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(16日)修訂價單1號，將最高折扣率大增至現時28.5%，變相減價約兩成。由價單所見，已調整折扣的單位有19伙，包括14伙開放式戶，4伙一房戶及1伙為兩房戶，最新折實價介乎323.68萬至597.59萬元，折實平均呎價約16,764元，實際減幅約18至22%。發展商同日對對傳媒開放4個現樓單位以供參觀。

●南豐許謙讓料今年樓市會平穩發展

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，過去一年地產行業充滿挑戰，種種因素令樓市復甦步伐稍遜。踏入2024年，雖然息口繼續高企，本港經濟活動面臨挑戰，但認為未來仍具備不少利好因素，如聯儲局大機會停止加息，美國大選將至等等，相信今年美息見頂回落的機會甚大，加上減辣有望，對樓市有正面刺激，預期今年樓市會平穩發展。