屯門開放式戶放盤1年　累劈110萬沽

屯門迷你單位劈價吸客，城‧點開放式戶，放盤接近1年，累減110萬元沽出，成交價320萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島8座中層A室，實用面積約728方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，享全海景，原以1,150萬元放售，經多番議價後，區內客最終以982.8萬元購入，呎價約13,500元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺8座低層C室，實用面積約707方呎，套三房間隔，望內園景，放盤多時，去年9月以1,150萬元放售，同年12月調整至1,050萬元，最終累減142萬元，以1,008萬元沽出，呎價約14,257元。

●中原吳國豪稱，紅磡都會軒1座高層5室，實用面積約482方呎，一房間隔，以730萬元成交，呎價約15,145元，原業主早於2006年8月僅以315萬元買入，持貨近18年帳面獲利415萬元。

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新界區

●中原連殷彤指，屯門城‧點低層B室，實用面積約222方呎，開放式間隔，開價430萬元，放盤接近1年，累減110萬元或26%，以320萬元沽出，呎價約14,414元，原業主則於2017年9月以305.86萬元一手買入，帳面賺14.14萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居8座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅，累積減價60萬元，區內首置綠表客於未補價第二市場以250萬元購入自住，呎價約5,800元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園5座中層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望市景，單位去年叫價600萬元，今年1月初下調至510萬元，上車客以480萬元購入，呎價約10,835元。

●中原方翰達稱，大埔美豐花園B座中層4室，實用面積約293方呎，兩房間隔，放盤時開價約380萬元，議價後以352萬元易手，呎價約12,014元，累減約28萬元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田2月暫錄約17宗二手買賣，按月減少約五成，沙田新城市廣場3期1座中層E室，實用面積約733方呎，三房間隔，去年4月開價約1,400萬元，議價後以1,100萬元易手，呎價約15,007元，累減約300萬元。

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