美股道指跌160點　Coinbase逆市升14%

美股周五早段偏軟，道指跌160點，報38,612點；標指跌3點，報5,026點；納指跌9點，報15,896點。港股恒指夜期報16,389點，升37點，高水49點。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，按照目前的經濟數據、聯儲局的調查結果等各項證據都表明，現時對抗通脹的戰爭仍未勝利，能否讓通脹穩步回落至2%的目標仍是未知之數，對此他亦沒有把握。他的言論意味着聯儲局繼續試圖推遲市場對減息時間點的預測，現時多數主流分析預計當局將於今年6月首度減息。

企業消息方面，Coinbase去年第四季盈利2.73億美元，2022年同期蝕5.57億美元；經調整EBITDA按年亦扭虧，賺3.05億美元，按季升68.5%；收入9.04億美元，按年及按季增長49.54%及45.2%，其中用戶與服務收入按年升32.74%至3.75億美元。經營開支按年降29.2%，至8.38億美元。Coinbase股價早段升14%。

美國外賣配送平台DoorDash上季收入按年升26.77%至23.03億美元，虧損按年縮窄75.93%至1.54億美元；市場訂單總額(GOV)按年增長22.1%至176.39億美元，而去年底止月活躍用戶亦達到3,700萬的新高。

然而展望本季，該公司預測GOV介乎185億至189億美元，以中位數計相當於按年升17.5%，意味增長幅度將進一步放緩，拖累股價早段曾跌11.62%。

電視「機頂盒」公司Roku上季收入按年升13.53%至9.84億美元；虧損按年收窄66.99%至7,829.1萬美元。然而，該公司去年每戶平均收入下跌4%，並且預計本季收入為8.5億美元，即相當於按季倒退，其管理層對前景的評論亦被指「保守」，股價曾挫19.14%。