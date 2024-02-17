東方日報B1：美股受港人追捧　7雄市值凌駕A股

港股被摩根士丹利前亞太區主席羅奇列為「香港玩完」的例子，一大原因是中國經濟欠佳且地緣政治令外資卻步下，造就港股昔日強勢的龍頭科技股持續低迷，跟「美股7雄」之距離愈拉愈遠。事實上，英偉達(Nvidia)和微軟等組成7隻個股，市值總和經已超過雲集中國眾多頂級科企的A股。

資料顯示，「美股7雄」周四收市時的市值約為13.12萬億美元（約102.34萬億港元），而上海主板與科創板、深圳主板與創業板和北交所上周四收市時的股票總市值約71.49萬億元人民幣，折合僅約10.04萬億美元。而美國財政部最新數據顯示，隨着美股近月回勇，去年12月美國股票從香港吸資規模為去年單月最大，錄21.49億美元，持倉額上升近77億美元，達1,811.37億美元(約1.41萬億港元)，比2022年底升逾24%，某程度反映港人轉戰美股的熱情。

德銀策略師里德指，7股單獨劃出來已經是全球第二大股市，盈利相當於內地上市公司的一半。鑑於「美股7雄」都是增長型股份，若美國今年掉頭減息，10年期美國債息下滑可能提高7企的總市值，其他樂觀因素包括產品和服務風行全球，創新能力強大，增長跑贏多地股市，且人工智能(AI)方興未艾。

就在此時，刻蝕機龍頭應用材料上季經調整每股盈利2.41美元，遠勝預期，指引今季收入61億至69億美元，可望扭轉按年倒退的趨勢，經調整每股純利1.79至2.15美元，均優於預期。管理層稱，客戶未來幾年都會擴充面向AI及物聯網的晶片產能，「市場動態整體在改善，產能接近滿載」，刺激股價周五早段飆10.18%。

應材本身是屬美國對華技術封鎖重要一環，惟上季內地收入按年飆1.61倍，佔比由17%跳升至45%，對中國市場的依賴引起摩根士丹利警惕。管理層解釋，這源於內地晶片廠急於擴產迎合物聯網設備、通訊、汽車，以及電力方面的需求。

不過，股市瞬息萬變，內地股市亦未必持續低迷。里德也直言，沒了「美股7雄」，大市乃至全球投資情緒會是另一個樣貌，7企未來股價表現也勢將影響全球資產，對宏觀經濟的影響也值得思考，尤其當10年期債息回落，股市受個別股份表現影響的集中程度通常更高。

基金公司Nuveen的首席投資官Saira Malik指，市場預期「美股7雄」盈利繼續呈強，對往後的增長亦有更高的期望，其走勢將受生成式AI的應用速度左右。然而，他們主導美股的地位容易受到回調影響，股市亦正尋找新動力，建議投資者考慮多元化投資，可考慮債券。

「美股7雄」內部也分化，如Tesla今年以來累瀉近20%，蘋果公司(Apple Inc.)乏力向上。熟悉Apple的天風證券分析師郭明錤稱，今年首一個半月，內地Android手機出貨勝去年，售價3,000至4,000元人民幣以上機型需求穩步復甦，iPhone出貨量卻差過去年，反映減價幫助有限。