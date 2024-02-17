IIF︰紅海危機擴　3成機會爆全面戰爭　能源價升通脹飆

紅海危機持續發酵，雖然能源供應未至於中斷，可是國際金融協會(IIF)認為，相關風險正在上升，最終或導致能源價格上漲，並有30%機會率出現「悲觀情景」，即衝突升級成多國與真主黨的全面戰爭，並且小規模地牽連上支持也門胡塞組織的伊朗，這將導致霍爾木茲海峽的石油和天然氣運輸中斷。在如此情況下，能源價格飆升使通脹添壓，最終將削弱今年全球經濟增長。

衝突升級 運輸成本漲

由IIF首席經濟師Garbis Iradian為首撰寫的報告，描繪的基礎情景：紅海地區目前的動盪只是短暫的，不會對全球經濟前景產生重大影響。儘管衝突升級導致運輸成本上升，但貨櫃船供應穩定，以及商品需求尤其是來自美國和中國的需求疲軟，應可將供應壓力保持在最低限度。

另外，在該會的基礎情景下，到2024年底，已開發經濟體和新興經濟體的通脹將繼續向各央行的目標(一般為2%)方向進發，因此有利於已開發經濟體在年中開始減息。

該會預測，在基礎情景下全球實質生產總值(Real GDP)增長將從去年的3.1%放緩至今年的2.8%，主因是大部分已開發經濟體的高實際利率和已收緊的財政政策持續地抑制經濟活動。可是在悲觀情景下，今年全球經濟增長將會再低0.4個百分點。

美國最悲增長放慢至2%

其他主要經濟體都在悲觀情景下同樣受到相似的衝擊，例如美國今年經濟增長基礎預測為按年放慢0.5個百分點至2%，可是在悲觀情景下將再縮0.3個百分點至1.7%。同樣地，現時股市大好的日本今年經濟增長將由預測的升0.9%降至0.6%。歐元區由0.8%降至0.4%，貼近衰退邊緣。

中東更由增長1.6%轉向至經濟收縮0.6%。報告特別提到中東地區在悲觀情景的可怕之處，在於戰爭地區更廣和時間更持久；因油輪更多地遇襲令石油產量進一步下降；而且由於通脹上升，美國減息時間向後延遲，這令到海灣合作委員會(GCC)的6個阿拉伯組成國的貨幣緊縮政策時間將要延長。

亞太地區經濟增長雖然較其他地區佳，今年IIF預測升4.7%，但在悲觀情景下也無可避免地降至4.4%。該會未有獨立為中國評估，但就指出由於消費信心不溫不火，以及房地產行業持續低迷，預計中國經濟增長將放緩。

需求降 大宗商品價穩

能源價格方面，IIF分析，全球需求下降、石油輸出國組織及盟國(OPEC+)以外的石油和天然氣供應增加，以及歐元區天然氣庫存大幅上升，加上中國需求不足將使大多數大宗商品價格保持穩定；預計到今年年底，石油和天然氣價格將維持在目前水平附近。布蘭特期油昨日挫約1%至每桶82.03美元；紐約期油挫0.96%至77.28美元。