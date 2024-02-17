陳政深：港股後市仍欠催化劑

港股上周在農曆年假後走俏，儘管交投相對淡靜，即使周五(16日)亦僅700餘億元成交，惟指數亦能企於50天線之上。本周北水回歸，港股將見真章。須留意的是，港股始終欠缺催化劑，如果50天線的支持不足，指數再次短暫企穩後失守，如去年11月及今年1月的情況般，後市仍有機會下試15000點。

珍酒李渡去年四月上市，當時上市價為10.82港元，以中期業績計，現價市盈率約20倍，遠較內地上市的白酒股便宜，股價上周五(16日)價量齊升，雖未能收於50天線之上，惟動能充足，以11元為短至中線目標並不為過，止蝕參考訂於支持位7.5元。

艾德金融聯席董事 陳政深(本人為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)