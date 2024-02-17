廖嘉豪：歐元最壞已過 兌美元將於這區間上落...

歐元區於2023年第四季避過技術性衰退，經過去年第三季國內生產總值按季微跌0.1%後，第四季按季表現只是停滯，優於市場預期按季下跌0.1%。愈來愈多證據顯示歐元區經濟正處於上升周期，歐元區的花旗經濟驚喜指數(CESI)於2月1日由負轉正，為9個月以來首次；歐元區經濟景氣和綜合採購經理指數的產出分項指數亦於2023年10月已達最低點，我們更有信心認為今個歐元區經濟周期的最壞時間已過。

若歐洲央行於6月份議息會議宣布減息，2024年全年或減息125個基點，接近聯儲局的減息幅度預測，隨着聯儲局相對歐洲央行遠期利率的定價繼續保持平穩，歐元兌美元下行空間或有限，歐元兌美元支持或在1.07至1.0723區間，短期阻力或在1.08左右，突破後上升空間或受制1.105至1.1150水平。

中線而言，隨着中國經濟復甦、聯儲局今年較後時間或結束量化緊縮令歐洲央行縮減資產負債表速度較聯儲局快、再加上今年聯儲局在減息方面或更積極，可能推動歐元兌美元升至1.1500。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪