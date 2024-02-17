美聯：年內二手住宅註冊量不足3,800宗　創5年同期新低

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今(截至2月15日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)註冊量合共錄3,790宗，宗數較去年同期(截至2月15日)5,590宗下跌約32.2%，比起2021年同期6,323宗更大跌約4成，並創5年同期新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，按以金額劃分，不同金額的二手註冊量均按年下跌，當中宗數最多的600萬元或以下個案，今年(截至2月15日)錄2,464宗，較去年同期下跌約24.5%；逾600萬至1,000萬元物業跌幅最大，按年下挫約46.7%；逾1,000萬至2,000萬元亦跌約37.3%；至於逾2,000萬元則跌約15%。

按以本年(截至2月15日)二手註冊量最多的屋苑計算，只有Yoho Town(包括Yoho Midtown)宗數按年上升約20.8%，以及愉景灣按年持平外，其餘8個屋苑宗數均下跌。當中日出康城及沙田第一城宗數按年下跌超過4成，惟日出康城仍以63宗排榜首；杏花邨與美孚新邨分別跌約37.5%及約36.5%；太古城及淘大花園則分別跌約28.3%及約20.7%；嘉湖山莊與黃埔花園各跌約9.4%及約7.1%。