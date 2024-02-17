郭家耀：憧憬百勝中國估值修復

截止去年底，集團分店總數達到14,644間，其中，肯德基分店數目達10,296間，必勝客分店數目達3,312間。百勝計劃在2024年淨新增約1,500至1,700間分店，資本支出料在7億至8.5億美元之間，並計劃到2026年分店數量達到2萬間。未來三年系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長。百勝中國以股票回購和現金股息的形式在第四季度回饋股東約3.9億美元，全年共向股東回饋8.33億美元，創歷史新高。

第四季公司增加股票回購力度，以總計3.36億美元回購了750萬股普通股。2023年，公司共計回購1,240萬股普通股，約佔公司發行在外的普通股數的3%。截至2023年 12月底，公司仍有約15億美元的回購授權可用於未來股票回購。2024年，公司計劃進一步增加股東回饋力度，董事會宣布百勝中國每股現金股息增加23%至0.16美元。公司計劃在2024年通過公開市場交易在美國和香港回購12.5億美元的普通股。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，十分看好中國市場廣闊的增長機遇。目前集團僅服務中國人口的三分之一，期望到2026年服務中國一半的人口。目前集團超過一半的新店布局在低線城市，以滿足這些地區長期消費升級帶來的需求。憑藉創新的產品、推廣活動和拓寬的價格帶，百勝中國持續擴大目標市場，並在各線城市獲得銷售增量。利用公司獨特的優勢，包括在中國市場深深扎根的品牌、卓越的靈活性和強大的營運執行力，集團已做好準備實現2024至2026年的增長目標，並透過增加現金股息和加大股票回購，為股東創造豐厚的回報。市場對今次業績相當受落，消除早前投資者對前景憂慮，有助公司估值修復。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)