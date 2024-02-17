鄺紫珊：印度市場投資熱度持續升溫

全球金融市場投資氣氛熾熱，年初至今，全球9個主要股市包括美國3大指數、德國、法國、澳洲、印度及印尼等均創新高。成熟市場中以美股升勢最為強勁，而新興市場則以印度及印尼表現最好。踏入龍年，建議可繼續留意美股與「雙印」市場投資目標，今年表現料持續向好。

今年美國經濟有望「軟着陸」，通脹緩和有利股市表現，短期股市雖有調整壓力，但美國經濟及企業盈利仍可望持續增長，加上有多個題材加持，如人工智能（AI）及減肥藥等，故不宜對美股過分看淡，而從中長線基本面及企業盈利表現去看，更是值得多加注意。

美國半導體、設備及晶片設計軟件公司的股價表現於過往3年、5年，以及10至15年，其平均增長均高於主要指數表現，尤其去年與AI相關類股更是表現強勢，股價屢創新高，建議每逢出現短線調整時趁機會部署，或以定期定額布局。

另外，新興市場印度也不能忽視。印度經濟及企業盈利表現亮麗，市場預期盈利將維持雙位數增長，及上調當地的企業每股盈利預測。隨着全球供應鏈轉移當地，加上當地政府推行經濟獎勵措施，鼓勵外國及本地企業在當地設廠及拓展，讓印度電子產品的代工產值大幅提高，估計年複合增長率上望逾三成。

隨着貿易赤字結構改善，對產業營運起正面幫助，加上印度民眾人均生活水平上升，可提高當地消費動力。在基本因素、企業盈利以及政策方面等扶持下，仍看好印度後市。

自去年開始，外國資金已持續流入印度股市，不難發現全球布局已正在進行調整。內地經濟疲弱導致資金大量流出，印度成為其中主要的受惠國之一，去年外資淨流入的資金已經超越內地，預計外資對當地繼續加大投資，有機會進一步推升股市表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊