保監局：面對高息環境　投保人保費融資取態轉審慎

保險業監管局最新數據，2023年保費融資活動顯著放緩。新造保費中，保費融資業務佔比已由2022年的43%下跌至2023年的1%，2023年第四季度更跌至多年來單季最低水平的9%，反映投保人在高息環境下對保費融資取態審慎。

就保費融資保單，保監局於2022年和2023年分別收到28宗和50宗相關投訴，主要內容涉及中介人在銷售過程中未有提及有關風險，以及保單條款、借貸利率等資料不實或誤導。

保監局長期業務部主管（署理）呂愈國表示，過往兩年利率急升，當局尤其關注對利率變化較為敏感的保費融資業務的走勢及風險。保費融資是一把雙刃劍，在過往低息環境下，投保人希望透過保費融資賺取保險產品與貸款當中的息差，借助槓桿效應倍大保單回報，然而此舉會同時倍大風險及可能損失。

他續稱，現時利率高企，保費融資的償債成本隨之上升，加之市面上以融資方式購買的多為分紅保險產品，該類保單收益受保險公司投資表現影響，並非保證且回本期較長，令保費融資的風險驟增。保監局再次提醒投保人，使用保費融資，投保前後均應充分考慮，做出明智決策。

保監局已與金管局於2023年末聯手開展保費融資查察，以檢視保費融資新規定的執行情況及市場變化，兩局將在完成查察後會與業界分享觀察所得，並持續要求業界審慎使用保費融資，加強投保人保障。局方亦會加強公眾教育，提醒投保人在進行保費融資時應注意的事項。