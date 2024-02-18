【星期一‧炒啲乜】A股長假後復市　港股反彈浪未完？

港股告別慘淡的兔年，龍年伊始隨即龍精虎猛，恒指連升3個交易日，累漲593點，重返16,300點以上。另一方面，外圍股市表現更為強勢，標普500指數日前刷新2024年以來第11個歷史新高，德國與法國股市連日破頂；日經225指數亦繼續刷新34年高位，並逐步逼近歷史高點。

展望今周，焦點落在長假後復市的A股表現，以及中國人民銀行周二(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)，而北水重臨有機會帶旺港股成交。

此外，港股業績高峰期來臨，今周排隊放榜的包括滙豐控股、恒生銀行、東亞銀行等一眾銀行股；攜程集團、聯想集團等藍籌股亦會派成績表，隨時左右港股投資氣氛。

連同外圍方面，南韓央行將公布議息結果，美國聯儲局與澳洲央行各自公布最近一次的議息會議紀錄，亦可能會為投資市場帶來方向。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，部署時謹記持盈保泰。

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