港府：香港具優勢發展成「國際綠色科技及金融中心」

財金官員表示，綠色科技的發展，為全球綠色轉型提供了更多可行的解決方案，產業的發展也帶來了龐大機遇，成為經濟增長的重要部分。香港匯聚了不少綠色科技企業及人才，以及不少綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。

該官員提到，政府正透過多個不同計劃支持綠色科技的研發，包括「創新及科技基金」、「低碳綠色科研基金」、「新能源運輸基金」等，就「淨零發電」、節能綠建、綠色運輸等範疇，已批出了逾8億港元予數百個研發和試點項目。目前，本港匯聚了超過200家綠色科技公司，部分公司的技術具備不俗的國際競爭力，並且已成功開拓海內外市場。

綠色金融方面，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元，其中相關債券佔亞洲市場35%；近年深圳市人民政府和海南省人民政府都在香港成功發行了以人民幣計價的綠色和可持續債券。港府亦正積極探索以《共同分類目錄》為基礎，建立一套適合香港、接軌內地和國際的綠色分類框架。

港府將在本月底舉辦首屆的「香港綠色周」，為更好推動綠色科技及綠色金融發展的跨領域互動，更好發揮香港作為國際平台的角色。在綠色科技方面，將會有「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇，屆時將有數十家從事前沿綠色科技研發的初創公司，展示其技術與產品。至於綠色金融，金管局將與世界銀行集團成員國際金融公司（International Finance Corporation）合辦為期三天的「亞太區氣候業務論壇」，將集合亞太地區的政商領袖和行業代表，深入探討綠色轉型中各項重要的金融議題。