中原：1月錄188宗工商舖成交　金額逾18億　均創約4年低

新一年首月工商舖買賣市場未見明顯反彈，成交宗數仍處於低位。據中原(工商舖)資料顯示，1月共錄得約188宗工商舖買賣成交，成交金額僅錄約18.64億港元，兩數字均為自2020年2月以來的約4年新低。

該公司董事總經理潘志明表示，據統計，1月工商舖市場錄得的成交量及總值，按月分別下跌約3.1%及約69.8%，按年同期對比亦未見有改善，分別下調約12.6%及約54.3%。

3大範疇中，上月商舖買賣宗數由12月約49宗，下跌約14.3%至約42宗，成交金額僅錄得約5.48億元，按月大跌約68%；當中個別矚目成交亦計算在內，如由投資者羅守輝持有的葵涌興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓以約3.1億元沽出，新買家為華潤隆地，項目租金回報率料高達6厘，可見目前高回報的舖位物業才能獲投資者青睞。

潘續表示，寫字樓買賣宗數按月明顯上升，1月商廈買賣宗數由12月約22宗，大幅增加約40.9%至約31宗，惟成交金額僅錄得約3.99億元，按月大幅減少約87.1%，反映寫字樓物業的承接單位以較低樓價為主。

至於工廈買賣交投走勢則較穩定，成交宗數約115宗，按月及按年分別微跌約6.5%及約2.5%，月內工廈亦出現矚目成交，當中香港浸信會醫院就以約1.37億元購入觀塘偉業街105號全幢活化工廈。

他分析，1月股、樓市場疲弱，令整體買賣交投氣氛受壓，即使政府曾表明首季將停止推出商業及住宅地皮，亦未有提升投資者入市信心。市場普遍期望本月底前公布的財政預算案中，政府會否全面撤辣，以及連串振興樓市及經濟措施的安排，預料2月整體工商舖買賣交投仍會在低位徘徊。