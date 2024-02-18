傳恒大清盤人擬入稟向羅兵咸永道索賠

上個月被任命為恒大清盤人、來自安邁顧問的重組專家杜艾迪及黃詠詩，據報已經與至少兩家律師事務所就向羅兵咸提出索賠的可能性進行對話，這意味清盤人需要提出證據，證明羅兵咸有失誤引致債權人利益受損。

不過，消息人士指，有關提出訴訟的討論處於初步階段，有關討論並不代表恒大的清盤人發現羅兵咸任何不當行為的證據，也不代表一定會提出訴訟。

報道又引述業內人士指，過去10年起訴審計師已是常態，作為債權人收回款項的方式之一。根據香港法律，清盤人通常可在涉嫌不當行為發生後6年內起訴。

值得留意的是，會財局(前稱財匯局)2021年10月宣布對恒大財務報表展開查訊，一併調查為其核數的羅兵咸永道，當局質疑羅兵咸在核數師報告發表無保留意見，惟沒提及持續經營的重大不確定性，有理由調查羅兵咸有否遵從適用審計準則。不過，會財局去年9月對外指調查仍然進行中，至今還沒有下文；會財局沒有回應外媒查詢。

去年應恒大要求離任