沙田第一城大劈160萬沽三房　僅售560萬

新界藍籌上車盤沙田第一城，有業主累劈160萬元沽出三房單位，成交價560萬元，相等高峰時的兩房價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●中原伍錦基表示，沙田第一城32座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年8月以720萬元放售，期間多次調低叫價，最終以560萬元成交，累減160萬元，呎價約12,417元。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山帝琴灣凱琴居3座連花園單位，實用面積約1,274方呎，四房間隔，開價1,420萬元，新買家一年前沽出同區自住物業租樓，終以1,378萬元再入市，呎價約10,816元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城首都6座右翼中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望全海景，以600萬元轉手，呎價約11,605元，業主於2009年以約328.8萬元購入，功轉手帳面獲利約271萬元。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑2月暫錄約3宗買賣，屋苑J座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，去年底未補價第二市場開價約650萬元，議價後以600萬元易手，呎價約9,231元，累減約50萬元。

●美聯曹錦輝指，元朗世宙1座低層J室，實用面積約423方呎，早前以550萬元放售，早前獲區內睇樓多時家庭客議價後，以528.89元承接，呎價約12,503元，原業主2015年以529.4萬元購入，帳面蝕讓離場。

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